Rabat: Plus de 5.000 éléments de police mobilisés pour sécuriser la finale de la CAN U23 Maroc-Egypte

samedi, 8 juillet, 2023 à 22:23

Rabat – La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé plus de 5.00 fonctionnaires de police, issus des différentes unités et services de la sûreté, pour sécuriser la finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans (CAN U23), mettant aux prises, ce samedi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, les sélections marocaine et égyptienne.

La DGSN a mobilisé des équipes techniques spécialisées et des groupes d’intervention pour prendre en charge tous les aspects organisationnels qui accompagnent les grandes manifestations sportives en vue d’assurer les conditions de réussite de ce match, qui intervient dans le sillage des préparatifs au lancement de la candidature commune maroco-hispano-portugaise pour accueillir la Coupe du monde 2030.

A cette occasion, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a effectué une visite de terrain au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah pour s’enquérir des différentes mesures de sécurité mises en place par la Préfecture de police de Rabat pour assurer la gestion maîtrisée de cette rencontre.

Accompagné de hauts responsables de la DGSN, M. Hammouchi s’est enquis des mesures et dispositifs de sécurité mis en place dans l’enceinte et autour du stade et s’est également informé du protocole de sécurité adopté dans la répartition des différentes unités de police mobilisées pour sécuriser cet événement footballistique continental.

Le Directeur général de la DGSN a également suivi une présentation détaillée du plan d’action prévu à cet effet, ainsi que des mesures prises pour garantir la fluidité de la circulation, avant et après la rencontre, insistant sur la nécessité de l’implication de tous les services de la sûreté pour assurer un environnement sûr permettant le déroulement de ce match dans les meilleures conditions et d’une manière qui soit à la hauteur de la réputation du Maroc aux niveaux régional et international.