Signature à Salé de conventions de partenariat pour la promotion du sport scolaire et du foot féminin en particulier

samedi, 5 mars, 2022 à 15:36

Salé – Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, Chakib Benmoussa, et le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, ont présidé, samedi à Salé, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat et de coopération entre le ministère, la Fédération et la Fondation Sports Education Solutions.