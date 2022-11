Fès: série d’entretiens de M. Bourita en marge du 9ème Forum de l’Alliance des civilisations

mardi, 22 novembre, 2022 à 19:45

Fès – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a tenu, mardi à Fès, une série d’entretiens avec ses homologues de plusieurs pays en marge des travaux du 9ème Forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU.

Il s’agit notamment du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu et du ministre des Affaires étrangère et européennes, des l’Immigration et de l’Asile du Luxembourg, Jean Asselborn.

M. Bourita s’est également entretenu avec le ministre de la Coopération internationale et des Gambiens à l’Etranger de la Gambie, Mamadou Tangara, et la ministre des Affaires étrangères et des Communautés de la Guinée-Bissau, Suzi Carla Barbosa.