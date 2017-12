La Chambre des représentants approuve à l’unanimité un projet de loi relatif à la fiscalité des régions, préfectures, provinces et communes

jeudi, 28 décembre, 2017 à 17:25

Rabat – La Chambre des représentants a approuvé, lors d’une séance plénière tenue mercredi soir, un projet de loi relatif à l’annulation des majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement afférents aux impôts, taxes, droits, contributions et redevances dus au profit des régions, préfectures, provinces et communes.