Brésil : étape remarquée du “Light Tour – Act II” de l’ONMT à Sao Paulo

vendredi, 24 juin, 2022 à 16:11

Sao Paulo – L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a conclu son “Light Tour” par une étape remarquée à Sao Paulo, au Brésil, où il a présenté la nouvelle campagne de communication internationale “Maroc, Terre de lumière”.

Après des étapes couronnées de succès au Portugal puis en Espagne, l’ONMT et ses partenaires de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et des régions sont partis à la rencontre du marché brésilien afin de renforcer les parts de la Destination Maroc sur ce marché très prometteur.

En effet, la Team Maroc a été, jeudi, à la rencontre des prescripteurs du plus grand marché touristique d’Amérique latine, qui a marqué la dernière étape d’une tournée fructueuse qui aura permis de renforcer l’attractivité de la Destination Maroc dans les pays hispaniques.

L’événement a été rehaussé par la présence de M. Nabil Adghoghi, ambassadeur du Royaume au Brésil. Ont été également au rendez-vous des représentants de la principale compagnie aérienne brésilienne LATAM, de la compagnie portugaise TAP, des plus importants Tour-opérateurs du Brésil, ainsi que de la presse.

Le marché touristique brésilien représente un potentiel de croissance important, grâce à un bassin de consommateurs à fort pouvoir d’achat et à une classe moyenne qui ne cesse de grandir. Durant les dernières années, le nombre de touristes brésiliens a doublé au Maroc passant d’environ 25.000 visiteurs en 2015 à plus de 50.000 en 2019 (année de référence post-covid).

Paris, Londres, New-York et maintenant Lisbonne, Madrid et Sao Paulo, le Light Tour s’impose désormais comme un évènement à part entière et un des outils fondamentaux de promotion de l’ONMT grâce auquel, opérateurs marocains et internationaux gardent un lien permanent pour booster la destination Maroc.

Pleinement engagés et mobilisés pour la relance du tourisme, l’ONMT et ses partenaires de la CNT et des régions poursuivront dans les prochaines semaines l’offensive sur d’autres marchés stratégiques en vue d’amplifier l’impact de la nouvelle campagne de communication de la marque Maroc.