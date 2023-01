La coopération agricole au menu d’entretiens à Rabat entre M. Sadiki et la présidente de l’Assemblée nationale du Malawi

lundi, 9 janvier, 2023 à 20:53

Rabat – Le renforcement de la coopération agricole a été au menu d’entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, et la Présidente de l’Assemblée nationale de la République du Malawi, Catherine Gotani Hara, qui effectue une visite officielle au Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.