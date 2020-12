La toute nouvelle collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase arrive au Maroc

mardi, 8 décembre, 2020 à 13:07

Casablanca – La toute nouvelle collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase arrive au Maroc avec un design haut de gamme et une autonomie de deux semaines, a annoncé mardi Huawei Consumer Business Group.

Ce nouveau lancement marque le dernier ajout à la série primée WATCH GT 2 de Huawei, l’une des montres intelligentes les plus vendues au monde, indique le groupe dans un communiqué.

Avec sa luxueuse collection Moon Phase, un design haut de gamme, une durée de vie de la batterie de deux semaines, une surveillance professionnelle de la santé, un suivi sportif avancé avec une résistance à l’eau de 5 ATM et une large gamme d’assistants pratiques, la nouvelle HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection est prête à être un grand succès auprès des aficionados de montres de luxe haut de gamme, des fanatiques de fitness et des utilisateurs occasionnels.

La HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection est conçue pour aider les utilisateurs à explorer davantage. Qu’il s’agisse d’explorer le monde qui les entoure, d’acquérir de nouvelles compétences ou d’explorer les limites de leur potentiel de fitness.

Son design haut de gamme est complété par une fonction Moonphase qui fournit aux utilisateurs des cadrans uniques à partir desquels ils peuvent observer les différentes phases de la lune à mesure qu’elle change.

Cela comprend 8 phases de lune telles que la nouvelle lune, la pleine lune et le premier quartier de lune et plus encore. Hormis les phases de lune, les utilisateurs peuvent choisir différentes fonctionnalités indiquant les heures de marée, la constellation et plus encore pour maîtriser les éléments lorsqu’ils découvrent leur environnement extérieur.

La HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection est une montre intelligente minimaliste, confortable et robuste. Le cadran de la montre est en saphir pour l’écran AMOLED de 1,39 pouces, avec un extérieur plus dur, plus durable et texturé qui est résistant aux rayures tandis que le cadre de la montre est en titane, précise la même source.

Avec plus de 200 options de cadrans au choix, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection offre aux utilisateurs de nombreuses options de personnalisation.

La HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection utilise un chipset à faible consommation d’énergie et Smart Power Saving 2.0 pour lui donner une longue durée de vie de la batterie de deux semaines, même dans des conditions normales d’utilisation quotidienne avec les fonctions de suivi de la santé et de la forme physique activées.

Huawei a considérablement amélioré ses capacités de suivi de la santé sur la nouvelle HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection. Le suivi de la fréquence cardiaque est à son plus avancé : la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection prend également en charge la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, que ce soit pour la course à pieds, la natation ou la pratique d’un autre sport, elle surveille la fréquence cardiaque en temps réel, la fréquence cardiaque lors d’un entraînement, la fréquence cardiaque élevée, la consommation d’oxygène la plus élevée, le temps de récupération et plus encore.

Dans les scénarios de gestion de la santé, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection prend en charge la surveillance de la fréquence cardiaque durant 24 heures, la surveillance de la fréquence cardiaque au repos, les notifications de fréquence cardiaque anormale, la détection scientifique de la saturation en oxygène du sang (SpO2), le suivi du sommeil et la surveillance du stress toute la journée.

Pour les utilisateurs qui se lancent simplement dans de nouveaux sports ou cherchent à améliorer leurs performances pour atteindre un niveau supérieur, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection propose plus de 100 modes d’entraînement au choix.

Cela inclut de nouveaux modes sportifs tels que le ski, le ski de fond, le snowboard et les parcours de golf. Les modes pour le ski surveillent la vitesse moyenne des utilisateurs, la distance, la trajectoire, la descente cumulée, la pente maximale, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et plus encore, avec des rappels vocaux pour assurer leur sécurité.

Le mode pour le golf est idéal pour les perfectionnistes car il analyse le tempo et la vitesse du swing de l’utilisateur, offrant même des démonstrations visuelles du swing sur le cadran de la montre.

En plus des nouveaux modes sportifs, Huawei continue de proposer une gamme diversifiée de sports extrêmes, d’activités de loisirs, de sports nautiques, de jeux de ballon et de sports de neige.

Huawei propose également une détection automatique pour six modes d’entraînement, offrant une expérience sans interruption, indique le groupe, notant que les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter de leur montre lorsqu’ils pratiquent des sports nautiques, car la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection est livrée avec une résistance à l’eau jusqu’à 5ATM.

De nombreux consommateurs ont récemment passé beaucoup de temps à s’entraîner seuls ou à la maison, ce qui a entraîné une forte demande de formation personnelle virtuelle. La HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection répond à cet objectif car elle est préinstallée avec plus de 10 cours de course à pied offrant un service guidé pour garder les utilisateurs motivés.

Afin d’apporter plus de valeur à l’expérience utilisateur dans son ensemble, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection est livrée avec une large gamme de fonctionnalités intelligentes pratiques pour un usage quotidien. Cela comprend la charge sans fil pour une recharge facile, la fonctionnalité d’appel Bluetooth, le contrôle de la musique, un obturateur de caméra à distance et une solution facile à Trouver mon téléphone.

La HUAWEI Watch GT 2 Pro est disponible en vente dès le 12 décembre en un seul coloris mais en deux versions : avec bracelet sport en caoutchouc et bracelet en cuir plus classique; elle est proposée à partir de 2699 dhs. Pour toutes les précommandes passées entre le 5 et le 11 décembre, des écouteurs BT Huawei Freelace (dont le prix habituel est fixé à 799 dhs) seront proposé en cadeau.

Pour plus d’info : https://huaweimall.ma/collections/wearable-earphone/products/huawei-watch-gt-2-pro