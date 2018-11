Le discours de SM le Roi s’appuie sur des fondamentaux et des principes clairs

mardi, 6 novembre, 2018 à 23:21

Rabat – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 43è anniversaire de la Marche Verte est porteur de messages forts et s’appuie sur des fondamentaux et des principes clairs, a affirmé M. Mohamed Benhamou, président du Centre marocain des études stratégiques (CMES).

Le Souverain a mis l’accent sur “la réalité que vit le Maghreb aujourd’hui, celle d’un espace maghrébin éclaté qui ne correspond pas aux aspirations du peuple du Maghreb qui a toujours milité et aspiré pour une unité maghrébine et un destin commun”, a souligné M. Benhamou, dans une déclaration à la MAP, relevant que SM le Roi a pointé du doigt cette réalité du déchirement entre les nombreuses familles marocaines et algériennes liées par des liens de sang et de parenté qui vivent de part et d’autre des frontières des deux pays.

Le Souverain a rappelé qu’il n’a cessé d’appeler à l’ouverture des frontières et à la normalisation des relations avec l’Algérie, a-t-il dit, signalant que Sa Majesté le Roi a assuré qu’il n’y a pas besoin d’une tierce partie entre les deux pays.

Dans ce sens, a ajouté M. Benhamou, le Souverain a affirmé que le Maroc est prêt pour un dialogue direct avec l’Algérie en vue d’analyser, de discuter et dépasser tous les différends, d’où la proposition royale de créer un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation.

Le Maroc reste ouvert à toutes les propositions et les initiatives de l’Algérie en vue de dépasser tous les obstacles qui se dressent face à une relation normale, de bon voisinage et qui permettrait de dessiner un avenir commun, a-t-il précisé, signalant que cette relation à laquelle SM le Roi appelle de Ses voeux permettrait aussi de renforcer la coopération politique entre les deux pays sur des questions telles que le terrorisme et l’émigration.

Ce travail “main dans la main” avec l’Algérie, dans le respect des institutions et une volonté de mise en place et de consolidation des relations bilatérales, peut être la voie à même de ressusciter le projet des pères de la libération du Maghreb, a estimé M. Benhamou qui est également professeur universitaire.

Par ailleurs, a-t-il relevé, la commémoration du 43ème anniversaire de la Marche verte “marque ainsi ce lien entre le passé et le présent et cet attachement indéfectible du peuple marocain à l’intégrité territoriale du Royaume”.

SM le Roi a réitéré l’engagement du Maroc à coopérer avec le secrétaire général des Nations unies et son envoyé spécial pour le Sahara marocain dans le cadre d’un processus politique sérieux et crédible, a-t-il noté, assurant que l’évolution de la gestion du dossier de l’intégrité territoriale du Maroc “doit dépasser tous les incidents et les obstacles qui ont été relevés dans l’ancienne dynamique de Manhasset”.

Mettant en relief que le Sahara marocain renoue avec sa vocation séculaire : être le trait d’union précurseur entre le Maroc et sa profondeur africaine, le Souverain a assuré que la mise en oeuvre de la régionalisation avancée permettra de consolider ces liens et donnera la possibilité à des élites locales de contribuer à la réalisation du développement de cette région, a-t-il poursuivi.

Concernant le retour du Maroc au sein de l’Union africaine, SM le Roi a rappelé que la décision de la réintégration de ce regroupement continental n’avait pas uniquement pour dessein de plaider la cause du Sahara marocain, mais traduit aussi la volonté de marquer la fierté d’appartenir à l’Afrique, et de relever les défis auxquels le continent est confronté, a conclu M. Benhamou.