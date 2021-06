2021-2022: Ouverture des candidatures à des établissements d’enseignement supérieur dès le 15 juin

mardi, 8 juin, 2021 à 21:41

La tentative d’exporter la crise purement bilatérale entre le Maroc et l’Espagne vers le Parlement Européen constitue une “manœuvre” qui n’entamera pas la détermination du Royaume à défendre ses positions et son partenariat avec l’Union Européene (UE), ont déclaré, mardi, les représentants des groupes et du groupement parlementaires à la Chambre des représentants.