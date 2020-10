Des chercheurs décortiquent la politique migratoire en Afrique du Nord

mercredi, 7 octobre, 2020 à 17:28

Rabat – Une pléiade de chercheurs et de spécialistes ont décortiqué, mercredi à l’occasion d’un webinaire, la politique migratoire des pays d’Afrique du Nord, notamment sous l’angle du rôle de cette région dans les relations géopolitiques entre l’Europe et l’Afrique.

Placée sous le thème “Le rôle de l’Afrique du Nord dans les relations géopolitiques entre l’Europe et l’Afrique: Focus sur la migration et mobilité”, cette rencontre virtuelle, organisée à l’initiative du Policy Center For The New South, visait à analyser le rôle des pays d’Afrique du Nord, en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne et aborder la question sensible de la migration, à la veille du sommet Europe-Afrique prévue ce mois-ci à Bruxelles.

Intervenant à cette occasion, la chercheuse en relations internationales au Policy Center for the New South, Amal El Ouassif, a mis en exergue le rôle du Royaume en tant que passerelle entre l’Afrique subsaharienne et l’Union Européenne (UE), soulignant les bonnes relations qu’entretient le Royaume avec les deux parties (UE et Afrique subsaharienne).

“La question de la migration est une problématique majeure pour tous les pays nord-africains”, a affirmé la chercheuse, ajoutant que le contexte exceptionnel lié à la Covid-19 n’a fait qu’accentuer la difficulté de la question.

A cet égard, la chercheuse a mis en avant le succès du modèle marocain dans la gestion de la migration, évoquant la régularisation de la situation de plusieurs migrants subsahariens au Maroc.

Mme El Ouassif a relevé la nécessité d’élaborer une vision Afrique-Afrique dans la gestion de la question de la migration, à même de garantir un développement humain pour les populations africaines dans leur continent et dans le reste du monde.

Pour sa part, le professeur à l’Université de Sousse (Tunisie) et président du Centre de Tunis pour la migration et l’asile, Hassen Boubakri a souligné que l’Afrique du Nord se trouve entre deux voisinages stratégiques, à savoir l’Afrique subsaharienne et le continent européen, soulignant l’impératif de mettre en place une bonne gouvernance de gestion en prenant en reconsidération la problématique de la mobilité et de la migration dans chacun des pays d’Afrique du Nord.

M. Boubakri a affirmé que l’Afrique du Nord est dotée d’un important potentiel pour développer une politique migratoire à même de répondre à ses propres intérêts, ainsi qu’à ceux des migrants, relevant la nécessité de passer à des politiques volontaristes d’accueil des migrants, dans les perspectives de mettre en place des relations diplomatiques fraternelles entre les Etats nord-africains et subsahariens.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de mettre en exergue la Déclaration de Barcelone et le partenariat euro-méditerranéen. Il s’agit, en effet, de l’acte fondateur d’un partenariat global entre l’UE et douze pays du sud de la Méditerranée, visant à en faire un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité, grâce au renforcement du dialogue politique et de sécurité et de la coopération économique, financière, sociale et culturelle.

De son côté, la directrice de de la recherche, des partenariats et des évènements au Policy Center for the New South, Bouchra Rahmouni a affirmé que la migration porte des opportunités profitables à toutes les parties prenantes (migrants, pays d’origine et pays d’accueil).

Mme Rahmouni a indiqué qu’en cette période exceptionnelle liée à la pandémie de la Covid-19, il demeure nécessaire de reconsidérer la question de la migration en tant qu’atout non négligeable et profitable à tous et d’adopter une vision humaine et inclusive.

Cette visioconférence a traité diverses thématiques, notamment la coopération entre l’Europe et l’Afrique, le rôle leader du Maroc à l’échelle africaine ou encore les leçons à tirer après 60 ans de présence de migrants africains en Europe.

Lancé en 2014 à Rabat, avec plus de 40 chercheurs associés du Sud comme du Nord, le Policy Center for the New South offre une perspective du Sud sur les enjeux des pays en développement.

