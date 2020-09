El Kelâa des Sraghna : Remise de 11 nouvelles voitures de service au profit de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Royale

lundi, 14 septembre, 2020 à 18:35

El Kelâa des Sraghna – Un total de 11 nouvelles voitures de service ont été remises, lundi au siège de la préfecture de la province d’El Kelâa des Sraghna, au profit du district provincial de la Sûreté Nationale et de la brigade de la Gendarmerie Royale.

La cérémonie de remise de ces véhicules, dont 6 au profit de la Gendarmerie Royale et 5 à la Sûreté Nationale, a été présidée par le gouverneur de la province, Hicham Smahi, en présence du président du conseil provincial, Abderrahim Ouaamrou.

Cette opération, financée par le conseil provincial à hauteur de 1,750 millions DH, s’inscrit dans le cadre des efforts menés par les autorités provinciales en vue de renforcer le parc auto des services de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Royale par de nouveaux véhicules, à même de leur permettre de mener à bien les missions qui leur sont dévolues.

A cette occasion, M. Ouaamrou a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette opération vient confirmer le rôle majeur joué par les services de sécurité dans la province en vue de garantir la sûreté et la quiétude des citoyens, à travers la lutte contre la criminalité et le rapprochement des services sécuritaires.

Il a ajouté que le renforcement du parc auto des services de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Royale leur permettra de s’acquitter pleinement de leurs missions dans les meilleures conditions et de renforcer l’efficacité et l’efficience de leurs différentes interventions.

Ont pris part à cette cérémonie, le secrétaire général de la préfecture par intérim, le chef du district provincial de la Sûreté Nationale, le commandant provincial de la Gendarmerie Royale, ainsi que les chefs des services de la Sûreté Nationale et des centres territoriaux de la Gendarmerie Royale.