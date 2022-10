Ifrane: M. Ouahbi salue le consensus ayant marqué la réunion du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la justice

jeudi, 20 octobre, 2022 à 10:25

La contractualisation se veut un mécanisme essentiel pour la mise en oeuvre des programmes et plans d’action relatifs au développement territorial et un outil de mise en place de projets de partenariat et de coopération conformément au principe de solidarité, a souligné, mercredi à Rabat, le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, Younes Benakki.