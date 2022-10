RN reliant Marrakech et Ouarzazate: Le ministère de l’équipement dément l’effondrement d’un pont

dimanche, 16 octobre, 2022 à 15:14

Rabat – Le ministère de l’Equipement et de l’eau a démenti les fausses informations faisant état de l’effondrement d’un pont sur la RN n°9 reliant les villes de Marrakech et Ouarzazate.

Dans une mise au point rendue publique suite aux informations relayées par certains supports médiatiques au sujet de l’interruption de la circulation sur la section de la route précitée, le ministère indique qu’il procède actuellement, dans le cadre de l’amélioration de la sécurité routière et des services, à la réalisation de travaux sur la route reliant Ait Ourir et Toufliht.

Et de préciser que ces travaux comprennent la reconstruction de plusieurs structures techniques, dont une en cours de réalisation au niveau de la zone de Tefriat, relevant de la province d’Al Haouz, au PK 282 de la route nationale n9, ce qui implique la réalisation d’une déviation provisoire.

Mais, ajoute la même source, le soir du 12 octobre 2022, et à cause de perturbations météorologiques qui ont frappé la région, un camion s’est renversé au niveau de la dite déviation provisoire, ce qui a provoqué l’interruption de la circulation sur ce tronçon de la route nationale.

Aussitôt alertés, des éléments de la direction provinciale de l’Equipement et de l’Eau se sont rendus sur les lieux pour élargir la voie de déviation et dégager le camion renversé, permettant ainsi la réouverture de la circulation quelques heures après, et ce, en coordination avec la Gendarmerie royale et les autorités locales, assure le ministère.