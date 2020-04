Settat: Les habitants de Oulad Said au guichet pour percevoir les aides financières

mardi, 21 avril, 2020 à 18:06

Oulad Said (Settat) – Les habitants de la commune rurale de Oulad Said, dans la province de Settat, ont afflué, mardi à l’agence bancaire du village, pour percevoir les aides financières décidées par l’État pour atténuer les effets de la pandémie du nouveau coronavirus sur les catégories vulnérables.

Les bénéficiaires, inscrits au Régime d’assistance médicale (RAMED), ont formé une file d’attente bien ordonnée, respectant scrupuleusement la consigne de la distanciation, qui est en train d’entrer dans les mœurs comme un geste barrière nécessaire pour enrayer la diffusion du virus.

Approchés par la MAP, des bénéficiaires ont exprimé leur profond sentiment de gratitude pour la bienveillance royale, qui s’est matérialisée encore une fois à travers les mesures prises par le Comité de veille économique (CVE) en faveur des personnes travaillant dans le secteur informel, rudement touché par les restrictions inhérentes à l’état d’urgence sanitaire.

“Je suis une mère de trois filles. Mon mari, un peu malade, vendait des légumes chaque mercredi (souk hebdomadaire). On s’est retrouvés sans ressource”, a raconté une bénéficiaire, soulagée de percevoir la somme de 1.200 dirhams, particulièrement à la veille du ramadan.

A l’intérieur de l’agence, les mesures de prévention sont respectées à la lettre. Derrière son guichet vitré, l’agent servait les billets aux clients avec des gants fins transparents. Chaque client avait droit à du gel hydroalcoolique avant de se présenter à la caisse.

“C’est une bonne chose. Ceci va nous aider dans ces circonstances difficiles. Nous avons vraiment besoin de cet argent”, a confié un père de famille, qui travaillait comme maçon et qui s’est retrouvé subitement sans aucun revenu.

Veillant au bon déroulement de l’opération, Abdelhakim Tahiri, chef d’agence du Crédit agricole, a assuré qu’”à l’instar des autres banques, toute l’équipe est mobilisée afin de mener à bien cette opération qui a une portée nationale”.

“On reçoit, tout d’abord, des fichiers du siège central pour connaître le nombre de personnes que nous devons recevoir chaque jour. On se prépare à l’avance et on fait très attention aux mesures préventives, comme la distance de 1 mètre”, a-t-il relaté.

En plus des gens retirant leur argent directement à la caisse, l’agence assure un accompagnement aux bénéficiaires utilisant le guichet automatique, a-t-il poursuivant, faisant observer que “le Crédit agricole a été toujours du côté des agriculteurs dans toutes les circonstances”.

Quelque 76.000 Ramedistes, issus du monde rural dans la province de Settat, bénéficient des aides financières octroyées par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.