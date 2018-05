Coupe du Monde Russie 2018 : le ministère de la Jeunesse et des Sports, la FRMF et RAM déploient un dispositif exceptionnel pour le transport des supporters

lundi, 28 mai, 2018 à 19:40

Rabat – Le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et Royal Air Maroc (RAM) mettent en place un programme de vols entre Casablanca, Tanger, Oujda, Marrakech et les villes de Saint-Pétersbourg, Moscou et Kaliningrad à l’occasion de la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde FIFA Russie 2018.