L’Energie renouvelable au menu des activités de M. Rabbah à New York

mardi, 24 septembre, 2019 à 14:20

New York (Nations-Unies)– La transition vers les énergies renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergétiques ont été les maîtres-mots d’une série de rencontres et activités auxquelles a pris part, en fin de semaine écoulée à New York, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, en marge au Sommet de l’Action pour le Climat.