La gestion des libertés publiques pendant le contexte sanitaire actuel “acceptable dans l’ensemble” (ministre)

lundi, 2 novembre, 2020 à 19:05

Rabat – La gestion des libertés publiques pendant le contexte sanitaire actuel demeure “acceptable dans l’ensemble” et “n’a fait l’objet d’aucune critique substantielle, contrairement à ce qui est véhiculé”, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.

En réponse à une question orale autour du “Rôle du ministère d’État chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement face à la pandémie du coronavirus” posée par les groupes de la majorité à la Chambre des représentants, M. Ramid a affirmé que le Royaume a déployé davantage d’efforts et a mobilisé les compétences en vue de protéger le droit à la vie et à la santé, estimant que “cela a entraîné des problématiques socio-économiques graves”.