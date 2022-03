Droits de l’Homme : Michelle Bachelet salue l’action du CNDH

vendredi, 25 mars, 2022 à 13:08

Genève – La Haute Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme à Genève, Michelle Bachelet, a salué, jeudi, l’action du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) pour la protection et la promotion des droits de l’homme, ainsi que ‘’les excellentes’’ relations entre les deux institutions.

Lors d’un entretien avec la présidente du CNDH, Amina Bouayach, au siège du Haut-Commissariat pour les droits de l’homme (HCDH), Mme Bachelet a félicité notamment le Conseil pour son interaction au niveau national et international, et pour la soumission de rapports thématiques et de rapports de monitoring pour certains cas, en plus des efforts de sensibilisation et d’autres actions s’inscrivant dans le cadre de la stratégie du Conseil pour la promotion des droits de l’homme.

‘’Les échanges avec Mme Bachelet étaient positifs et ont permis de discuter de plusieurs questions fondamentales liées au mandat et à l’action du CNDH’’, a souligné dans une déclaration à la MAP, Mme Bouayach, mettant en avant l’intérêt manifeste porté par la Haute Commissaire aux positions du CNDH dans le cadre de la protection et la promotion des droits de l’homme.

Parmi les sujets particulièrement importants soulevés lors de cette entrevue, figurent ceux liés au mariage des mineurs, aux peines alternatives et aux actions du Mécanisme national de prévention de la Torture (MNP), a-t-elle expliqué, précisant avoir ‘’apporté toutes les données et les informations relatives aux questions et aux cas évoqués par Mme Bachelet’’.

‘’L’action du CNDH est appréciée par Mme Bachelet en ce sens que le Conseil représente non seulement une référence dans la région, mais constitue aussi une institution nationale de référence de par sa manière de faire et ses positions par rapport aux autorités du pays’’, a-t-elle indiqué.

Au cours de son séjour à Genève, la présidente du CNDH a eu également des entretiens avec le secrétariat de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI), suite à l’élection de Mme Bouayach à la tête du secrétariat et à la vice-présidence de l’Alliance.

Les discussions ont porté sur la prochaine réunion de la GANHRI et la participation du CNDH au Forum d’examen des migrations internationales, qui se tiendra à New York en mai prochain, ainsi que sur le plan d’action adopté à l’Assemble Générale et sur les moyens de sa mise en œuvre, outre la place et contribution du CNDH sur ce plan’’, a-t-elle ajouté.

Mme Bouayach qui a tenu, de même, des réunions avec des partenaires importants du CNDH, dont l’Association pour la prévention de la torture (APT), s’entretiendra aussi avec les responsables du HCDH, notamment des départements MENA et des institutions nationales et mécanismes régionaux, outre des représentants d’ONGs internationales.