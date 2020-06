La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

lundi, 1 juin, 2020 à 12:01

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 374.158 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 6.278.671 cas confirmés, dont plus de 2.852.784 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à lundi à 10H00, 7.819 cas de contamination à la Covid-19, dont 5.754 guérisons et 205 décès, alors que 208.366 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.837.170, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 106.195 décès et 599.867 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 514.992 infections, dont 29.341 décès et 206.555 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 9.035 nouveaux cas portant le bilan à 414.878 cas, dont 4.855 morts et 175.877 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 286.509 cas, dont 27.127 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a enregistré 274.762 cas d’infection dont 38.489 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 232.997cas, 33.415 décès et 157.507 guérisons, suivie de la France avec un total de 188.882 cas, dont 28.802 décès et 68.355 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 183.494 cas, dont 8.605 décès et 165.900 rémissions. L’Inde et la Turquie ont recensé respectivement 190.962 cas, dont 5.411 décès, et 163.942 cas, dont 4.540 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 83.017 cas, dont 4.634 décès et 78.307 guérisons, alors que le Mexique a compté 3.152 nouveau cas en 24 heures, portant à 90.664 le total des infections, dont 9.930 décès et 64.326 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.851 cas contre 11.503 en Corée du Sud et 7.202 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 85.261 cas enregistrés, dont 503 décès et 62.442 guérisons, tout comme l’Égypte où 24.985 cas ont été confirmés, dont 959 décès et 6.037 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,555605459 aux États-Unis, de 0,2425857244 au Brésil, de 0,2843119581 en Russie, de 0,6128323709 en Espagne, de 0,4051146577 au Royaume Uni, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,02122827119.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.948.841 cas, 165.010 décès et 1.092.353 guérisons, suivie de l’Europe avec 2.029.389 cas, 173.904 morts et 992.136 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.141.945 cas, 30.859 décès et 695.875 personnes guéries, devant l’Afrique avec 148.964 cas, 4.245 décès et 63.569 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.811 cas, dont 125 morts et 8.200 guérisons.