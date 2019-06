L’UE et le Maroc marquent leur attachement commun au multilatéralisme

jeudi, 27 juin, 2019 à 13:34

Bruxelles – L’Union européenne (UE) et le Maroc ont exprimé, jeudi à Bruxelles, leur attachement commun au multilatéralisme et au rôle des Nations unies, s’accordant sur la nécessité de répondre avec pragmatisme aux mutations profondes de la nature des conflits contemporains et aux nouveaux défis de sécurité posés par le terrorisme et les acteurs non étatiques.

Dans leur « Déclaration politique conjointe » adoptée à l’issue de la 14ème session du Conseil d’Association Maroc-UE, les deux parties réitèrent leur détermination à entretenir un dialogue continu et orienté vers l’action en faveur d’un multilatéralisme rénové et conviennent, à cet égard, de mener des activités concertées aux Nations Unies en faveur de la paix et la sécurité internationales.

Conscients de l’importance d’une réponse aux défis auxquels l’Afrique est confrontée, le Maroc et l’UE s’engagent également à promouvoir les initiatives en faveur de la paix dans le continent, notamment en matière de maintien de la paix, de médiation et de gestion de crises, en veillant à encourager le développement d’une approche globale alliant la dimension sécuritaire et le développement humain.

Les deux partenaires conviennent aussi que nombre d’activités et initiatives internationales du Royaume du Maroc en matière de préservation de l’environnement et du climat, de dialogue interculturel ou interconfessionnel, de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sont autant de contributions significatives sur lesquelles bâtir des réponses concertées dans le contexte d’un multilatéralisme responsable.

“Ces thématiques, parmi d’autres, feront partie intégrante du partenariat renouvelé et feront l’objet d’une concertation renforcée au sein des enceintes multilatérales pertinentes afin d’aboutir à des positions conjointes conformes à la vision des Objectifs du développement durable”, relève la Déclaration politique conjointe.

De même, souligne le document, l’attachement du Maroc et de l’UE au multilatéralisme se traduit par leur commun soutien à la coopération régionale, tant au travers de l’Union du Maghreb arabe et le dialogue bilatéral entre voisins maghrébins que par leur implication au sein des structures associant pays européens et pays d’Afrique du Nord, telles que l’Union pour la Méditerranée et le “Dialogue 5+5”.

A cet égard, les deux parties saluent l’initiative “Sommet des deux rives-Forum de la Méditerranée”, qui s’appuie sur la société civile pour relancer sur de nouvelles bases la dynamique de coopération en Méditerranée occidentale.

La Déclaration conjointe note, par ailleurs, que la politique de coopération trilatérale dans “un espace euro-africain de plus en plus diversifié et souvent fragmenté”, a pour vocation première de s’adresser au développement du continent africain, tout particulièrement au Sahel et en Afrique occidentale, notant que “dans la mesure où la congruence des objectifs respectifs le justifiera, des efforts seront entrepris afin d’encourager la complémentarité des politiques des deux partenaires et d’aboutir à des initiatives et projets concertés”.

Le retour du Royaume du Maroc au sein de l’Union africaine, conjugué à son action en faveur du développement d’un nouveau modèle de coopération Sud-Sud, revêt à cet égard, une grande importance en renforçant les opportunités de coopération trilatérale entre l’UE, le Maroc et leurs partenaires sur le continent, souligne le document.

Dans l’objectif de servir une meilleure coopération euro-africaine, et de favoriser le développement, la sécurité et la stabilité de l’Afrique, le Maroc et l’Union européenne conviennent ainsi de renforcer leur concertation et leur coordination sur les sujets d’intérêt commun inscrits dans le cadre du Dialogue UE-Afrique, de l’Alliance Afrique-Europe pour des investissements et des emplois durables, ainsi que du processus post-Cotonou, ajoute la Déclaration politique conjointe.